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Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: ошибки помешали саночнику Репилову успешно выступить на этапе КМ в Германии

Россиянин показал 23-й результат в первой попытке и первый - во второй

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ошибки не позволили российскому саночнику Роману Репилову показать более высокий результат на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Алтенберге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской национальной команды Сергей Чудинов.

Репилов, который на текущий момент лидирует в общем зачете Кубка мира, показал в первом заезде на этапе в Германии 23-й результат. Во второй попытке он показал лучшее время среди всех участников, однако это не позволило ему подняться выше 10-го места.

"Ошибки были, конечно, если не ошибаюсь, после девятого виража он сбросил ноги на лед и сверху у него не очень выходы получились, - сказал Чудинов. - Я с ним поговорил, он говорит, что немножко потерял ритм трассы, такое бывает, потому что во время заездов были плохие кондиции трассы из-за погодных условий, иней большой был, а сейчас она стала побыстрее. И с самого начала ритм не задался, а во втором заезде он первый результат показал, продемонстрировал, на что способен, но по одному заезду тяжело рассчитывать на высокие позиции. Он в очень хороших кондициях, но случилась череда ошибок, ритм сбился".

Другой российский саночник двукратный чемпион мира Семен Павличенко стал пятым. "Быть может, не до конца инвентарь довели, они делали ряд экспериментов с инвентарем вместе с личным тренером, ну и плюс бывает такое, что ощущения теряются, - отметил Чудинов. - Это неудовлетворительные заезды для Семена, не его позиция, он всегда претендует на результаты выше, но в целом пятое место - пока его лучший текущий результат".

Этап Кубка мира в Алтенберге завершится 12 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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