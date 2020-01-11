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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России проиграла команде Венгрии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу

Встреча завершилась со счетом 25:26
Адриан Сипоса и Денис Заболотин EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN
Описание
Адриан Сипоса и Денис Заболотин
© EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN

ТАСС, 11 января. Российские гандболисты со счетом 25:26 уступили команде Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё.

Самым результативным игроком встречи стал Жолт Балог, на счету которого 7 мячей. У россиян больше всего голов на счету Дмитрия Санталова (5).

Помимо венгров, соперниками россиян по группе Е являются команды Дании и Исландии. В следующей встрече россияне встретятся с исландцами 13 января, а двумя днями позднее сыграют с датчанами.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть равных групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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