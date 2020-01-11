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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Южаков пропустил этап Кубка мира в Альтенберге из-за травмы

Россиянин повредил ногу на предыдущем этапе в Канаде

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира 2019 года в эстафете российский саночник Владислав Южаков не смог выступить на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Южаков выступает в соревнованиях двоек с Юрием Прохоровым.

"По медицинским показаниям Южаков освобожден, сейчас мы ему даем возможность залечиться, у него небольшая травма ноги с последнего этапа Кубка мира (прошел в декабре в Уистлере - прим. ТАСС), он ударился в спринте, - сказал Чудинов. - Его состояние немного насторожило врача, он решил перестраховаться и их [c Прохоровым] освободить. Но, судя по телефонному разговору, сейчас состояние удовлетворительное, будем надеяться, что в Лиллехаммере они будут выступать у нас".

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 18 по 19 января.

Южаков также является двукратным чемпионом Европы в эстафете.

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Зимние олимпийские виды спорта
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