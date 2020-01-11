Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 м

ТАСС, 11 января. Россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Победу одержал голландец Патрик Руст, показавший результат 6 минут 8,92 секунды, вторым стал его соотечественник Свен Крамер (отставание 1,84 секунды), Юсков отстал от победителя на 3,34 секунды. Россиянин Данила Семериков стал пятым (+4,85), Александр Румянцев - седьмым (+7,17).

30-летний Юсков завоевал пятую медаль на чемпионатах Европы на отдельных дистанциях (две золотые, две серебряные, одна бронзовая), он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, в его активе две серебряные и две бронзовые медали соревнований. Юсков также становился серебряным и бронзовым призером мирового первенства в многоборье.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь 11 медалей - четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях в Херенвене завершится 12 января.