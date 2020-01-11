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Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: саночник Степичев решил завершить карьеру из-за неуверенности в себе

Россиянин прекратил выступления в январе

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский саночник Александр Степичев принял решение завершить карьеру из-за возникшей неуверенности в себе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

25-летний Степичев завершил карьеру в январе. Наивысшее достижение спортсмена - пятое место на этапе Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/19.

"Мы много с ним говорили, я как-то его настраивать пытался, - сказал Чудинов. - Просто какая-то неуверенность - быть может, после падения, которое у него случилось здесь на тренировке. Сложно сказать, там комплекс, но это его решение, наоборот, его уговаривали. Как он сказал, санный спорт должен быть в радость, а здесь просто какая-то работа и неуверенность, с которой ему сложно совладать, он принял такое решение, мы отнеслись с пониманием, хотя со своей стороны я беседовал с ним и пытался мотивировать".

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Зимние олимпийские виды спорта
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