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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Фигуристка Синицына занимает второе место после короткой программы на юношеской Олимпиаде

Другая россиянка Анна Фролова идет третьей

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына занимает второе место после короткой программы в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Лозанне.

Синицына получила за свой прокат 71,77 балла. Лидирует фигуристка из Южной Кореи Ю Ён (73,51). На третьем месте находится еще одна российская фигуристка Анна Фролова (69,07).

В нынешнем сезоне Синицына стала лучшей на итальянском этапе юношеского Гран-при по фигурному катанию, а также показала второй результат на российском этапе. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, 15-летняя Синицына заняла пятое место, 14-летняя Фролова стала шестой.

Девушки покажут произвольную программу 13 января. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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