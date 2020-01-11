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Летние олимпийские виды спорта

Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе Кубка мира в Польше

В финальном противостоянии она оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини со счетом 15:11

ТАСС, 11 января. Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в польском Катовице.

В финальном противостоянии Дериглазова оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини со счетом 15:11. Бронзовые награды достались американке Ли Кифер и представительнице Франции Ясаоре Тибу.

В мужском турнире у рапиристов в рамках Кубка мира в Париже россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзу. В полуфинальном поединке Черемисинов проиграл итальянцу Даниэле Гароццо. В финале Гароццо уступил американцу Нику Иткину, еще одна бронзовая награда досталась французу Энцо Лефору.

Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в личных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в командном турнире. Россиянка шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира, в ее активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

В воскресенье состоятся командные соревнования. Следующий этап Кубка мира у рапиристок пройдет в Казани с 21 по 23 февраля, у рапиристов - с 18 по 19 января во французском Экс-ан-Провансе.

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Летние олимпийские виды спорта
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