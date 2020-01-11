Теннисист Рублев отметил, что попадание в топ-20 рейтинга ATP не предел для него

ТАСС, 11 января. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему нужно совершенствовать свою игру, несмотря на попадание в топ-20 рейтинга Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал в интервью пресс-службе ATP.

В субботу Рублев обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в финале турнира АТР в Дохе. Это позволило 22-летнему россиянину подняться на 18-ю позицию в рейтинге АТР, который будет обновлен в понедельник.

"Это невероятно, я всегда очень рад здесь играть, а выиграть титул - это нечто особенное для меня, - сказал Рублев. - Это потрясающее начало сезона для меня, и я надеюсь, что смогу сохранить этот уровень. Мне надо еще много работать, но я рад стать игроком топ-20. Это хорошее достижение, но я знаю, что у меня еще есть много возможностей для совершенствования".

Помимо Рублева, в топ-20 рейтинга АТР находятся Даниил Медведев (4) и Карен Хачанов (16).