{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Теннисист Рублев отметил, что попадание в топ-20 рейтинга ATP не предел для него

В субботу он обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Дохе

ТАСС, 11 января. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему нужно совершенствовать свою игру, несмотря на попадание в топ-20 рейтинга Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал в интервью пресс-службе ATP.

В субботу Рублев обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в финале турнира АТР в Дохе. Это позволило 22-летнему россиянину подняться на 18-ю позицию в рейтинге АТР, который будет обновлен в понедельник.

"Это невероятно, я всегда очень рад здесь играть, а выиграть титул - это нечто особенное для меня, - сказал Рублев. - Это потрясающее начало сезона для меня, и я надеюсь, что смогу сохранить этот уровень. Мне надо еще много работать, но я рад стать игроком топ-20. Это хорошее достижение, но я знаю, что у меня еще есть много возможностей для совершенствования".

Помимо Рублева, в топ-20 рейтинга АТР находятся Даниил Медведев (4) и Карен Хачанов (16).

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
ATP
Впервые за 15 лет трое россиян попадут в топ-20 рейтинга ATP
Даниил Медведев займет четвертое место, Карен Хачанов - 16-е, Андрей Рублев - 18-е
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС