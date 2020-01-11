Свищев считает недопустимым пересмотр дел 28 российских олимпийцев по инициативе МОК

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу оправданных два года назад 28 российских участников зимних Олимпийских игр в Сочи пересматривать недопустимо. Такое мнение ТАСС в субботу высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В пятницу глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы CAS в 2018 году. Основанием для пересмотра дел может стать то обстоятельство, что в качестве свидетеля защиты российских спортсменов выступал бывший сотрудник московской лаборатории Евгений Кудрявцев, который, согласно последним выводам департамента разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастен к манипуляциям с базой данных московской лаборатории. WADA считает, что это делает показания свидетеля несостоятельными.

"Совершенно очевидно, что решение CAS пересматривать недопустимо, - заявил Свищев. - Это решение суда, вынесено оно давно. Господин Бах как будто забыл о важном принципе арбитражных решений - они окончательны и безапелляционны. Пересмотр дел, по которым CAS уже сказал свое слово, невозможен".

"Доказательства якобы вины наших спорстменов были тогда использованы в полном объеме, и информатору-перебежчику [Григорию] Родченкову никто тогда не мешал их предоставить. Юридического права на какие-либо изменения судебных решений, вынесенных CAS, у МОК, конечно же, нет. И вообще, слова Баха удивительны - МОК должен быть на стороне спортсменов, защищать их, а не подвергать сомнению выводы CAS", - добавил собеседник агентства.

CAS в 2018 году полностью оправдал олимпийского чемпиона Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (все - лыжные гонки), олимпийского чемпиона Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову (все - скелетон), Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольгу Стульневу, Людмилу Удобкину (все - бобслей), Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова (все - конькобежный спорт), Татьяну Иванову и Альберта Демченко (оба - санный спорт), Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину, Екатерину Смоленцеву (все - хоккей).