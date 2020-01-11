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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские спортсмены завоевали две золотые медали во второй день юношеской Олимпиады

Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую биатлонные индивидуальные гонки

ТАСС, 11 января. Сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после второго соревновательного дня. Соревнования проходят в Лозанне.

В субботу российские спортсмены завоевали две награды. Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую биатлонные индивидуальные гонки.

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано находятся на первом месте после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов, набрав 63,52 балла. На втором месте расположились россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (62,64 балла).

Фигуристка Ксения Синицына занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц. Российская спортсменка набрала 71,77 балла. На третьей позиции находится ее соотечественница Анна Фролова (69,07).

В соревнованиях смешанных команд керлингисты сборной России обыграли команду Южной Кореи со счетом 9:2. После двух туров российская сборная делит второе место в группе А с командами Испании, Южной Кореи и Польши. Следующая игра пройдет 12 января, российские керлингисты встретятся с испанцами.

В медальном зачете сборная России находится на втором месте, завоевав две золотые медали, и уступает только швейцарской команде, у которой на счету семь наград (3-2-2). Третье место занимают французские спортсмены, завоевавшие пять медалей (1-2-2).

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швейцария3227
2Россия2002
3Франция1225
4Австрия1113
5Швеция1012

 

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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