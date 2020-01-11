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Летние олимпийские виды спорта

Исландские гандболисты обыграли датчан в матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 31:30

ТАСС, 11 января. Сборная Исландии победила команду Дании со счетом 31:30 в матче чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в шведском Мальмё.

Ранее в другом матче группы E сборная России уступила команде Венгрии со счетом 25:26. После первого тура в активе сборных Исландии и Венгрии по 2 очка, у команд России и Дании - ноль. В следующем матче исландцы сыграют с россиянами, датчане - с венграми. Обе встречи пройдут 13 января.

В группе А команда Хорватии оказались сильнее сборной Белоруссии (31:23), а сербские гандболисты уступили черногорцам (21:22). После двух туров в группе лидируют хорваты (4 очка), далее идут белорусы (2), черногорцы (2) и сербы (0).

В группе С сборная Нидерландов обыграла команду Латвии (32:24), испанцы оказались сильнее немцев (33:26). После двух туров первое место занимают испанцы (4 очка), далее следуют немцы (2), голландцы (2) и латвийцы (2).

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть равных групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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