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Футбол в Англии

"Ливерпуль" с минимальным счетом победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

Автором единственного мяча в игре стал Роберто Фирмино
Роберто Фирмино EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Роберто Фирмино
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 11 января. Футболисты "Ливерпуля" со счетом 1:0 обыграли лондонский "Тоттенхэм" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в присутствии 61023 зрителей.

Единственный гол на 37-й минуте встречи забил бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" продлил серию без поражений в текущем сезоне чемпионата Англии до 21 матча (20 побед, одна ничья), что является повторением лучшего результата в истории клуба. Впервые команда из Ливерпуля достигла этого в сезоне-1933/34. "Тоттенхэм" не может одержать победу в трех турах АПЛ подряд (два поражения, одна ничья).

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко в 21 матче. "Тоттенхэм" идет восьмым, имея в активе 30 очков после 22 встреч.

В следующем матче подопечные Юргена Клоппа 18 января на домашнем поле примут "Манчестер Юнайтед", команда Жозе Моуринью в 23-м туре АПЛ в гостях встретится с "Уотфордом". 14 января "Тоттенхэм" дома сыграет с "Мидлсбро" в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

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