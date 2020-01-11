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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Матич летом может перейти в клуб MLS "Чикаго"

Зарплата полузащитника будет составлять около €6 млн в год
Неманья Матич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Неманья Матич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 января. Сербский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич летом может стать игроком американского клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго". Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 31-летний полузащитник будет получать по контракту около €6 млн в год. Соглашение с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2020 года. Сообщается, что Матич может отправиться в США уже в феврале на правах аренды, если английский клуб согласится отпустить его.

"Чикаго" планирует заменить сербским футболистом немца Бастиана Швайнштайгера, который завершил карьеру в прошлом году. Если клуб не договорится с Матичем, то попробует подписать контракт с испанским полузащитником немецкой "Баварии" Хави Мартинесом.

В текущем сезоне Матич провел 12 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Полузащитник выступает в составе команды с 2017 года. Также Матич играл за английский "Челси", португальскую "Бенфику", голландский "Витесс", словацкий "Кошице" и сербскую "Колубару". В составе сборной Сербии полузащитник провел 48 матчей и забил два мяча.

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