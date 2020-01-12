Шайба Гусева помогла "Нью-Джерси" победить "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 12 января. "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5.

В составе победителей шайбы забросили Нико Хишир (6-я и 33-я минуты), российский форвард Никита Гусев (24), Блейк Коулман (27) и Майлз Вуд (56). У проигравших отличился Якуб Врана (29). Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков во встрече не набрали.

Гусев забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 26 (8 шайб + 18 передач) очков. Овечкин имеет в активе 42 (26+16) балла за результативность, Кузнецов - 42 (16+26), Орлов - 21 (3+18).

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков после 44 матчей. "Вашингтон" лидирует с 65 очками в 46 играх. В следующем матче "Нью-Джерси" 13 января примет "Тампу". "Вашингтон" днем позже сыграет на своей площадке с "Каролиной".