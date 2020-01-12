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НХЛ

Ковальчук в овертайме принес "Монреалю" победу над "Оттавой" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Илья Ковальчук Sean M. Haffey/Getty Images
Описание
Илья Ковальчук
© Sean M. Haffey/Getty Images

ТАСС, 12 января. "Монреаль" на выезде победил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (9-я минута) и российский нападающий Илья Ковальчук (65 ОТ). У проигравших отличился Дрэйк Батерсон (54). Ковальчук забросил свою первую шайбу в составе "Монреаля".

36-летний россиянин 3 января подписал контракт с командой до конца сезона. В активе Ковальчука 13 (4 шайбы + 9 передач) очков в текущем регулярном чемпионате.

Предыдущим клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре руководство команды выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ранее в НХЛ он также играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.

"Монреаль" прервал серию из восьми поражений подряд, которая длилась с 29 декабря 2019 года. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками в 46 матчах. "Оттава" потерпела седьмое поражение подряд и, набрав 39 баллов в 45 встречах, находится на 15-й строчке.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома в овертайме уступил "Бостону" со счетом 2:3. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 30 бросков. Также "Каролина" победила на своей площадке "Лос-Анджелес" со счетом 2:0.

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