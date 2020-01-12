"Тампа" победила "Филадельфию". Василевский провел второй подряд матч "на ноль"

ТАСС, 12 января. "Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Филадельфией" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 1:0.

В составе победителей единственную шайбу забросил нападающий Патрик Марун (28-я минута). Российские нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Александр Волков, а также защитник команды Михаил Сергачев очков во встрече не набрали. На счету Кучерова 49 (17 шайб + 32 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 23 (7+16) балла, Волков пока не отличался результативными действиями.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска по воротам. Василевский провел второй подряд матч "на ноль" в сезоне и 20-й в карьере. Голкипер "Тампы" был признан лучшим игроком по итогам встречи.

"Тампа" одержала 10-ю победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 44 матчах. "Филадельфия" идет на восьмой строчке, имея в активе 52 балла после 45 встреч.