{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Барбашев сделал две голевые передачи

Встреча завершилась со счетом 5:2
Описание
© AP Photo/Billy Hurst

ТАСС, 12 января. "Сент-Луис" на домашней арене победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Бортуццо (10-я минута), Винс Данн (19), Дэвид Перрон (22), Зак Сэнфорд (31) и Джейден Шварц (35). Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отдал две голевые передачи. У "Рейнджерс" отличились Филип Хытил (2) и Бретт Хауден (29), голевыми передачами отметились российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Барбашев провел на льду 14 минут 45 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "+2". В текущем сезоне россиянин провел 44 матча, в которых набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач).

Панарин сыграл 19 минут 1 секунду в матче, трижды попал в створ, завершив встречу с показателем полезности "-2". Форвард провел 44-й матч в текущем сезоне и набрал 62-е очко (24+38), он занимает пятое место в списке бомбардиров (лидирует нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, в активе которого 71 очко - 25 шайб и 46 передач). Бучневич провел на льду 14 минут 45 секунд, два раза попал в створ и завершил матч при показателе полезности "0". Для российского нападающего этот матч стал 43-м в текущем сезоне, в его активе 24 очка (7+17).

"Сент-Луис" лидирует в Западной конференции, набрав 65 очков в 46 играх. В следующем матче 14 января "Сент-Луис" дома сыграет с "Анахаймом". "Рейнджерс" находятся на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 46 очков после 44 матчей. В следующей игре 14 января "Рейнджерс" на домашнем льду примут "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах дня "Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Даллас" со счетом 2:1, российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков, российские форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов не набрали очков. "Чикаго" дома обыграл "Анахайм" 4:2, "Вегас" уступил дома "Коламбусу" 0:3, российский защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности "0". "Калгари" на своем льду оказался сильнее "Эдмонтона" (4:3).

Реклама на ТАСС
WTA
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс выиграла первый титул за три года
В финале турнира в новозеландском Окленде 38-летняя американка обыграла соотечественницу Джессику Пегулу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС