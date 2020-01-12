"Сент-Луис" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Барбашев сделал две голевые передачи

ТАСС, 12 января. "Сент-Луис" на домашней арене победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Бортуццо (10-я минута), Винс Данн (19), Дэвид Перрон (22), Зак Сэнфорд (31) и Джейден Шварц (35). Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отдал две голевые передачи. У "Рейнджерс" отличились Филип Хытил (2) и Бретт Хауден (29), голевыми передачами отметились российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Барбашев провел на льду 14 минут 45 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "+2". В текущем сезоне россиянин провел 44 матча, в которых набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач).

Панарин сыграл 19 минут 1 секунду в матче, трижды попал в створ, завершив встречу с показателем полезности "-2". Форвард провел 44-й матч в текущем сезоне и набрал 62-е очко (24+38), он занимает пятое место в списке бомбардиров (лидирует нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, в активе которого 71 очко - 25 шайб и 46 передач). Бучневич провел на льду 14 минут 45 секунд, два раза попал в створ и завершил матч при показателе полезности "0". Для российского нападающего этот матч стал 43-м в текущем сезоне, в его активе 24 очка (7+17).

"Сент-Луис" лидирует в Западной конференции, набрав 65 очков в 46 играх. В следующем матче 14 января "Сент-Луис" дома сыграет с "Анахаймом". "Рейнджерс" находятся на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 46 очков после 44 матчей. В следующей игре 14 января "Рейнджерс" на домашнем льду примут "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах дня "Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Даллас" со счетом 2:1, российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков, российские форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов не набрали очков. "Чикаго" дома обыграл "Анахайм" 4:2, "Вегас" уступил дома "Коламбусу" 0:3, российский защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности "0". "Калгари" на своем льду оказался сильнее "Эдмонтона" (4:3).