Дабл-дабл Адетокунбо принес "Милуоки" победу над "Портлендом" в матче НБА

ТАСС, 12 января. "Милуоки" в гостях выиграл у "Портленда" со счетом 122:101 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который набрал 32 очка и сделал 17 подборов, также он отдал 6 передач. В составе "Портленда" дабл-даблом отметился форвард Кармело Энтони (19 очков + 11 подборов), больше всего очков команде принес защитник Дамиан Лиллард (26).
"Милуоки" возглавляет Восточную конференцию, одержав 35 побед при шести поражениях. "Портленд" находится на десятом месте в Западной конференции (16 побед при 24 поражениях).
В следующем матче "Милуоки" дома сыграет с "Нью-Йорком" 15 января, "Портленд" примет "Шарлотт" 14 января.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Хьюстон" - "Миннесота" - 139:109;
- "Бостон" - "Нью-Орлеан" - 140:105;
- "Детройт" - "Чикаго" - 99:108;
- "Оклахома" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 110:125;
- "Даллас" - "Филадельфия" - 109:91;
- "Денвер" - "Кливленд" - 103:111.