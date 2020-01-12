Дабл-дабл Адетокунбо принес "Милуоки" победу над "Портлендом" в матче НБА

ТАСС, 12 января. "Милуоки" в гостях выиграл у "Портленда" со счетом 122:101 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который набрал 32 очка и сделал 17 подборов, также он отдал 6 передач. В составе "Портленда" дабл-даблом отметился форвард Кармело Энтони (19 очков + 11 подборов), больше всего очков команде принес защитник Дамиан Лиллард (26).

"Милуоки" возглавляет Восточную конференцию, одержав 35 побед при шести поражениях. "Портленд" находится на десятом месте в Западной конференции (16 побед при 24 поражениях).

В следующем матче "Милуоки" дома сыграет с "Нью-Йорком" 15 января, "Портленд" примет "Шарлотт" 14 января.

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