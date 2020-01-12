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WTA

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс выиграла первый титул за три года

В финале турнира в новозеландском Окленде 38-летняя американка обыграла соотечественницу Джессику Пегулу
Серена Уильямс Andrew Cornaga/Photosport via AP
Описание
Серена Уильямс
© Andrew Cornaga/Photosport via AP

ТАСС, 12 января. Американка Серена Уильямс стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде. Призовой фонд турнира составил $250 тыс.

В финале Уильямс обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут. 38-летняя Уильямс находится на десятой позиции в рейтинге WTA, 25-летняя Пегула - на 82-й.

Уильямс одержала первую победу на турнирах WTA за три года, до этого она пять раз доходила до финала (трижды на турнирах серии Большого шлема), где неизменно уступала. Для Уильямс титул в Окленде стал 73-м на турнирах WTA, предыдущий трофей она завоевала, выиграв Открытый чемпионата Австралии в 2017 году.

Американка одержала 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, по этому показателю она уступает только представительнице Австралии Маргарет Корт (24). Уильямс является шестикратной победительницей Открытого чемпионата США, также на ее счету семь побед на Уимблдоне, три - на Открытом чемпионате Франции и семь - на Открытом чемпионате Австралии. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золотая награда Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии, который начнется 20 января, Уильямс встретится с итальянкой Камилой Джорджи. которая заменила россиянку Светлану Кузнецову, снявшуюся с турнира из-за вирусного заболевания.

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