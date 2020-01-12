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Футбол в России

Олег Веретенников вошел в тренерский штаб ФК "Рубин"

В 2019 году специалист возглавлял "Ротор-2"

ТАСС, 12 января. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о назначении Олега Веретенникова на должность тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

50-летний специалист вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого, который возглавил казанскую команду в декабре 2019 года.

До прихода в "Рубин" Веретенников работал главным тренером волгоградского "Ротора", а также тренером-селекционером клуба, возглавлял владивостокский "Луч" (тогда клуб носил название "Луч-Энергия"), молодежную команду "Оренбурга" и был тренером в казахстанском "Тоболе". В 2019 году он возглавлял "Ротор-2", выступающий в Олимп - Профессиональной футбольной лиге.

Большую часть карьеры игрока Веретенников провел в "Роторе", он является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата, причем в 1995 году установил рекорд по количеству голов за один сезон первенства страны (25). В составе "Ротора" игрок дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и выходил в финал кубка страны.

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