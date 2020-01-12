Футболист Осорио заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Зените"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Венесуэльский защитник футбольного клуба "Зенит" Йордан Осорио, выступающий за клуб на правах аренды, заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в составе действующих чемпионов России. Об этом игрок рассказал журналистам.

В воскресенье футболисты "Зенита" продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Осорио выступает за "Зенит" с конца августа прошлого года, всего игрок провел за команду девять матчей во всех турнирах. Права на 25-летнего игрока принадлежат португальскому "Порту", арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

"Для начала надо больше играть, а так мне нравится здесь, я хотел бы остаться, - сказал Осорио. - Пока я особо не общался по поводу продолжения карьеры в "Зените". У меня здесь год аренды, и давайте сначала закончим этот сезон, а дальше посмотрим".

"Зенит" лидирует в чемпионате России, опережая занимающий второе место "Краснодар" на 10 очков. "У нас 10 очков отрыва, но наши соперники также хорошо готовятся, и нужно продолжать работать в таком же ритме, чтобы сохранить отрыв. Что касается моих планов, то хочется побольше играть за "Зенит". Летом же моей сборной предстоит Кубок Америки", - отметил он.