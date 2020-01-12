{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Осорио заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Зените"

Сейчас венесуэльский защитник выступает за команду на правах аренды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Венесуэльский защитник футбольного клуба "Зенит" Йордан Осорио, выступающий за клуб на правах аренды, заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в составе действующих чемпионов России. Об этом игрок рассказал журналистам.

В воскресенье футболисты "Зенита" продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Осорио выступает за "Зенит" с конца августа прошлого года, всего игрок провел за команду девять матчей во всех турнирах. Права на 25-летнего игрока принадлежат португальскому "Порту", арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

"Для начала надо больше играть, а так мне нравится здесь, я хотел бы остаться, - сказал Осорио. - Пока я особо не общался по поводу продолжения карьеры в "Зените". У меня здесь год аренды, и давайте сначала закончим этот сезон, а дальше посмотрим".

"Зенит" лидирует в чемпионате России, опережая занимающий второе место "Краснодар" на 10 очков. "У нас 10 очков отрыва, но наши соперники также хорошо готовятся, и нужно продолжать работать в таком же ритме, чтобы сохранить отрыв. Что касается моих планов, то хочется побольше играть за "Зенит". Летом же моей сборной предстоит Кубок Америки", - отметил он.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российская биатлонистка Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии
Второй стала швейцарка Ирене Кадуриш, третьей - немка Ванесса Фойгт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС