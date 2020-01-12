Дуглас Сантос: футболисты "Зенита" должны забыть неудачи команды в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" должны забыть прошлогодние неудачи в Лиге чемпионов и нацелиться на успех в оставшейся части сезона. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник петербургского клуба Дуглас Сантос.

В воскресенье игроки "Зенита" продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Петербургский клуб не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, которая завершилась в декабре прошлого года.

"Мы знаем, что нам не удалось выполнить поставленную задачу, хотя мы этого очень хотели, - сказал бразилец. - Все, что теперь требуется, - это оставить ту неудачу в прошлом, забыть о ней и двигаться дальше. Нужно сделать так, чтобы 2020 год был лучше".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Краснодар" на 10 очков после 19 матчей. "Мы должны делать то же, что и раньше: бороться, побеждать, в каждом матче набирать три очка. В Германии, где я играл раньше, нет такой зимней паузы, но я спокоен, готов к продолжению борьбы", - подчеркнул он.

В начале декабря бразильский интернет-портал Globo Esporte сообщал об интересе "Васко да Гама" к 25-летнему бразильцу. "В Бразилии много фанатов "Васко да Гама", "Фламенго", ко мне были вопросы, когда я был дома. Я игрок "Зенита", нахожусь в этом клубе всего пять месяцев. Мое желание - продолжить в "Зените" карьеру", - подчеркнул Дуглас Сантос.

Футболист рассказал, что на родине общался с бывшим нападающим "Зенита", лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2014/15 Халком (15 голов). "Мы здорово встретились, поболтали про жизнь. Он спросил, что нового в "Зените", как там новый стадион. Мы говорим о многом, что не касается футбола, так как нас многое связывает", - отметил игрок.