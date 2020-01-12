Нифонтова: трасса "Дакара" очень интересна с точки зрения спортивной составляющей

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Организаторы "Дакара" в Саудовской Аравии сделали интересную с точки зрения спортивной составляющей трассу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

Нифонтова является вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" - 2017 в женском зачете, в январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки. В июле прошлого года Нифонтова получила травму на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". В этом году она не принимает участия в "Дакаре", который впервые в истории проходит в Саудовской Аравии.

"В Саудовской Аравии интересный рельеф, интересные трассы. Я не выступаю, но спрашиваю здесь у ребят, которые едут. Тут все виды покрытий - песок, камни, смешанный грунт, горы, с точки зрения спортивной составляющей, тут очень интересно, хотя и опасно. Но опасно везде, не только в Саудовской Аравии", - отметила Нифонтова.

"Когда гонщики выходят на старт, они понимают, куда приехали. Все добровольно здесь. Все знают, что "Дакар" - одна из самых опасных гонок", - добавила мотогонщица.

Финиш "Дакара" состоится 17 января.