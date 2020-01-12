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Футбол в России

Футболист "Зенита" Дриусси заявил, что к нему проявлял интерес "Интер Майами"

Контракт 23-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что к нему проявлял интерес американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", но сам игрок остался в петербургской команде. Об этом футболист сказал журналистам.

В воскресенье игроки "Зенита" продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Контракт 23-летнего Дриусси, перешедшего в "Зенит" в июле 2017 года, рассчитан до лета 2021 года.

"Интерес от "Интер Майами" был, но сейчас я здесь, в "Зените", - сказал Дриусси.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 21 матч за клуб во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

Американский "Интер Майами", владельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, будет выступать в MLS с этого года.

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