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ATP

Теннисисты сборной Сербии выиграли ATP Cup в Австралии

В финале сербы выиграли у испанцев со счетом 2-1
Новак Джокович и Виктор Троицки EPA-EFE/CRAIG GOLDING
Описание
Новак Джокович и Виктор Троицки
© EPA-EFE/CRAIG GOLDING

ТАСС, 12 января. Сборная Сербии обыграла команду Испании в финале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессиналов ATP Cup со счетом 2-1. Соревнования проходили в Австралии.

Решающее очко сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, выигравшие во встрече парного разряда у Пабло Карреньо-Бусты и Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В первой встрече финала испанец Роберто Баутиста-Агут (10-е место в рейтинге ATP) обыграл серба Душана Лайовича (34) со счетом 7:5, 6:1. Затем вторая ракетка мира Джокович выиграл у лидера рейтинга Рафаэля Надала со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Сборная Сербии стала первым победителем ATP Cup.

Сборная России завершила участие в ATP Cup на стадии полуфинала, уступив сербским теннисистам (0-3). За российскую команду в Австралии выступали Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Российские теннисисты заняли первое место в группе D, одержав победы над командами Италии (3-0), США (2-1) и Норвегии (3-0). В четвертьфинале сборная России оказалась сильнее аргентинской команды (3-0).

ATP Cup проводился впервые, призовой фонд турнира составлял $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состояли из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

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