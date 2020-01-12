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Матч звезд КХЛ

Американка Карпентер: российские хоккеистки вскоре смогут на равных играть со сборной США

Пятикратная чемпионка мира считает, что женская сборная России добилась серьезного прогресса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею добилась серьезного прогресса за последние годы и вскоре сможет на равных бороться с командами США и Канады. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная чемпионка мира, игрок сборной США Александра Карпентер.

Американские хоккеистки являются девятикратными чемпионками мира. В активе сборной России три бронзовые медали мировых первенств.

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"Видно, что в России сейчас уделяется большое внимание женскому хоккею и появляются очень сильные молодые игроки. Здорово видеть, как женский хоккей в России развивается с каждым годом. Думаю, что вскоре женская сборная России сможет на равных конкурировать с нами и канадками. Уже сейчас видно, что российские хоккеистки оказывают большее сопротивление сборным США и Канады, чем несколько лет назад, и они продолжают расти", - отметила Карпентер.

В воскресенье в Москве в Матче звезд Женской хоккейной лиги сборная Востока выиграла у команды Запада со счетом 4:1. В игре приняла участие Карпентер, выступающая за китайскую команду "КРС Ванке Рэйз".

"Была фантастическая игра, я получила большое удовольствие. До начала матча не знала, чего ожидать, но я по-хорошему удивлена. Все было просто замечательно, зрители хорошо нас поддерживали, была отличная атмосфера, мы чувствовали поддержку зрителей, что помогало нам показывать лучшую игру", - подчеркнула американская хоккеистка.

Встречу посетили 3547 зрителей. "Такие события очень хороши для всего женского хоккея в любой стране. Особенно круто, когда в таком большом городе, как Москва, знают о женском хоккее и приходят на арену", - заключила Карпентер.

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