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Ралли Дакар

Каргинов: седьмой этап "Дакара" проехали с максимальной скоростью

Экипаж "Камаз-мастер" выиграл этап и продолжил лидировать в общем зачете

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экипаж российского пилота Андрея Каргинова преодолел седьмой спецучасток ралли-марафона "Дакар" на максимальной скорости. Комментарий Каргинова ТАСС предоставила пресс-служба команды "Камаз-мастер".

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Седьмой этап прошел в воскресенье, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места. Первым финишировал Каргинов, вторым - Дмитрий Сотников , третьим - Антон Шибалов.

"Спецучасток был очень быстрым, весь день ехали на максимальной скорости. Сегодня не было много дюн, а те, что встречались, были не очень большими", - сказал Каргинов.

"Были места, где можно было уйти с курса, были очень длинные привязки - в 10, 12, 14 километров. Очень много дорог на твердых и песчаных плато. Песка было не так много, больше пересекали песчаные хребты, так целый день это и чередовалось, но скоростных этапов было больше. Что касается обгонов, то никого перед собой не видели", - добавил штурман экипажа Каргинова Андрей Мокеев.

Каргинов лидирует в общем зачете "Дакара". Ралли-марафон финиширует 17 января.

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