{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Сотников назвал скучноватым седьмой этап ралли "Дакар"

Российский пилот занял второе место на этапе, по его словам, самые сложные этапы ралли-марафона еще впереди

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пилот экипажа команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников считает, что седьмой этап ралли-марафона "Дакар" получился скучным. Комментарий Сотникова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

На эту тему
Экипажи "Камаз-мастер" в третий раз заняли весь пьедестал на этапе "Дакара" 2020 года

Седьмой этап прошел в воскресенье, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места в зачете грузовиков. Первым финишировал Андрей Каргинов, вторым - Сотников, третьим - Антон Шибалов.

"Все прошло хорошо, мы обогнали ван Кастерена и Вязовича, подъехали к Шибалову и проехали за ним больше половины спецучастка. Задачей было подстраховать два лидирующих "Камаза", с чем мы справились, привезли машину целой и с хорошим результатом. Этап был длинным, средняя скорость составила 110 км/ч. Я бы сказал, что он получился скучноватым, сегодня переезжали более рельефные и высокие дюны, как понимаю, с каждым днем мы приближаемся к самым сложным пескам", - сказал Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. В общем зачете лидирует Каргинов, Сотников идет шестым. Финиш гонки состоится 17 января.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы в Норвегии
Турнир пройдет в Лиллехаммере с 18 по 19 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС