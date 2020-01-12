Сотников назвал скучноватым седьмой этап ралли "Дакар"

Экипажи "Камаз-мастер" в третий раз заняли весь пьедестал на этапе "Дакара" 2020 года

Седьмой этап прошел в воскресенье, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места в зачете грузовиков. Первым финишировал Андрей Каргинов, вторым - Сотников, третьим - Антон Шибалов.

"Все прошло хорошо, мы обогнали ван Кастерена и Вязовича, подъехали к Шибалову и проехали за ним больше половины спецучастка. Задачей было подстраховать два лидирующих "Камаза", с чем мы справились, привезли машину целой и с хорошим результатом. Этап был длинным, средняя скорость составила 110 км/ч. Я бы сказал, что он получился скучноватым, сегодня переезжали более рельефные и высокие дюны, как понимаю, с каждым днем мы приближаемся к самым сложным пескам", - сказал Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. В общем зачете лидирует Каргинов, Сотников идет шестым. Финиш гонки состоится 17 января.