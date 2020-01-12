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Зимние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы в Норвегии

Турнир пройдет в Лиллехаммере с 18 по 19 января

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренерский штаб сборной России определил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской национальной команды Сергей Чудинов.

"У нас подъехал Владислав Южаков (выступает в санях-двойках с Юрием Прохоровым - прим. ТАСС), он ходит, все нормально у него со стопой, будем надеяться, что здоровье позволит ему выступить. У мужчин в одноместных санях четверо - Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин, Степан Федоров, пятый участник - Александр Горбацевич - будет заявлен только для участия в Кубке мира. Дальше изменений нет, все остальные будут участвовать на Кубке мира и в чемпионате Европы".

В женских одноместных санях российскую сборную представят Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и Олеся Михайленко. В мужских санях-двойках, помимо Южакова и Прохорова, также выступят Александр Денисьев / Владислав Антонов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов.

Чемпионат Европы в Лиллехаммере, который пройдет в рамках этапа Кубка мира, состоится с 18 по 19 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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