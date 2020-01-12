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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежец Семериков завоевал бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате Европы

Первое место занял бельгиец Барт Свингс, второе - голландец Арьян Струтинга

ТАСС, 12 января. Россиянин Данила Семериков стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования завершились в Херенвене (Нидерланды).

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Победу одержал бельгиец Барт Свингс, серебряная медаль досталась Арьяну Струтинге из Нидерландов. Россиянин Руслан Захаров занял пятое место. 

В женском масс-старте победу одержала представительница Нидерландов Ирен Схаутен, второе место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида, бронза у голландки Мелисса Вейфье. Елизавета Казелина заняла четвертое место, Евгения Лаленкова - 10-е.

В активе российской команды на чемпионате Европы 17 медалей - пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России заняла второе место, уступив команде Нидерландов (8-5-3), третье место заняла бельгийская команда (1-0-0).

Семерикову 25 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

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Зимние олимпийские виды спорта
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