Бывший футболист ЦСКА Алдонин вошел в тренерский штаб московского "Торпедо"

ТАСС, 12 января. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб столичного "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до окончания текущего сезона. С июня 2019 года в тренерский штаб "Торпедо" входит Сергей Игнашевич, с которым Алдонин играл в ЦСКА. Главным тренером "Торпедо" в этом сезоне заявлен Николай Савичев.

"Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как "Торпедо", в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич - мой давний друг и партнер по ЦСКА. Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее", - сказал Алдонин, комментарий которого приводит пресс-служба "Торпедо".

В качестве игрока Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с клубом становился дважды чемпионом России, пять раз - обладателем кубка страны, один раз - Кубка УЕФА. Также он играл за волгоградский "Ротор" и саранскую "Мордовию", профессиональную карьеру завершил в 2014 году в составе нижегородской "Волги". В составе сборной России провел 29 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 51 очко в 25 матчах.