"Спартак" победил минское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 12 января. Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 8964 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (21) и Анатолий Никонцев (26, 58). У проигравших отличился Райан Спунер (46), продливший результативную серию до пяти матчей.

Перед началом матча под свод "Минск-Арены" был поднят стяг Владимира Цыплакова, который выступал за минское "Динамо" с 1987 по 1992 год. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии, в составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года в возрасте 50 лет.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 48 матчах. "Динамо" располагается на последней, 12-й строчке на Западе, имея в активе 32 очка после 47 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 16 января в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью", минское "Динамо" двумя днями ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" дома победил казанский "Ак Барс" (5:1), "Барыс" (Нур-Султан) на своем льду переиграл ярославский "Локомотив" (4:3, в овертайме), "Салават Юлаев" (Уфа) на домашней площадке разгромил рижское "Динамо" (5:0), подольский "Витязь" в гостях оказался сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:2).