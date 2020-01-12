Барышева: результат конькобежца Кулижникова на дистанции 1000 м на ЧЕ превзошел ожидания

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников своим результатом на дистанции 1000 м на чемпионате Европы превзошел все самые смелые ожидания. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третьим стал его соотечественник Кай Вербей (+1,28). Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте, он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье, эта победа стала для него пятой на чемпионатах Европы.

"Сегодняшний результат Павла Кулижникова превзошел все самые смелые ожидания. Это неофициальный рекорд мира для равнинных катков, и этим все сказано", - отметила Барышева.

"Еще в конце декабря Пашу немного беспокоила нога, отекала после тренировок. Но он талантлив и талантлив во всем, в том числе и в восстановлении после травм. Надеюсь, что полностью он восстановится к чемпионату мира. А там нас ждет очень интересная борьба на очень высоких скоростях, на уровне новых мировых рекордов", - сказала Барышева.

На дистанции 1000 м еще один россиянин Виктор Муштаков занял четвертое место (+1,72), дебютант чемпионата Европы Артем Арефьев - девятое (+2,15).

"Арефьев показал девятый результат, но это рекорд России среди юниоров, быстрее него эту дистанцию никто не бегал. У него есть есть свои цели и задачи, и то, что он сумел пробиться в десятку сильнейших на чемпионате Европы - это большое достижение для молодого спортсмена", - заключила собеседница ТАСС.