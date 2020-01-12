{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: результат конькобежца Кулижникова на дистанции 1000 м на ЧЕ превзошел ожидания

Победа в Херенвене стала пятой для россиянина на чемпионатах Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников своим результатом на дистанции 1000 м на чемпионате Европы превзошел все самые смелые ожидания. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

На эту тему
Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третьим стал его соотечественник Кай Вербей (+1,28). Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте, он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье, эта победа стала для него пятой на чемпионатах Европы.

"Сегодняшний результат Павла Кулижникова превзошел все самые смелые ожидания. Это неофициальный рекорд мира для равнинных катков, и этим все сказано", - отметила Барышева.

"Еще в конце декабря Пашу немного беспокоила нога, отекала после тренировок. Но он талантлив и талантлив во всем, в том числе и в восстановлении после травм. Надеюсь, что полностью он восстановится к чемпионату мира. А там нас ждет очень интересная борьба на очень высоких скоростях, на уровне новых мировых рекордов", - сказала Барышева.

На дистанции 1000 м еще один россиянин Виктор Муштаков занял четвертое место (+1,72), дебютант чемпионата Европы Артем Арефьев - девятое (+2,15).

"Арефьев показал девятый результат, но это рекорд России среди юниоров, быстрее него эту дистанцию никто не бегал. У него есть есть свои цели и задачи, и то, что он сумел пробиться в десятку сильнейших на чемпионате Европы - это большое достижение для молодого спортсмена", - заключила собеседница ТАСС.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Кравцов: результаты российских конькобежцев на ЧЕ внушают серьезный оптимизм
Сборная России заняла второе место в медальном зачете, уступив только хозяевам соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС