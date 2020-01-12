Российские конькобежцы завоевали 17 медалей на чемпионате Европы в Нидерландах

ТАСС, 12 января. Сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы, который прошел в Херенвене (Нидерланды).

Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Российская команда стала лучшей по общему количеству наград - 17. Победу в медальном зачете одержала сборная Нидерландов (8-5-3), третье место заняла бельгийская команда (1-0-0).

Золотые медали в составе российской команды завоевали Павел Кулижников (500 м, 1000 м), Ольга Фаткулина (500 м), команды в мужском командном спринте (Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков) и женском командном спринте (Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова).

Серебряные награды в актив записали Денис Юсков (1500 м), Качанова (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и Наталья Воронина (3000 м), команды в мужской гонке преследования (Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков) и женской гонке преследования (Елизавета Казелина, Воронина, Лаленкова).

Бронзовые медали завоевали Мурашов (500 м), Юсков (5000 м), Семериков (масс-старт), Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (500 м, 1500 м).

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит каждый год, по четным годам - на отдельных дистанциях, по нечетным - в многоборье. На соревнованиях 2018 года в подмосковной Коломне российские спортсмены также заняли второе место в общем зачете, завоевав 14 медалей (5-6-3).