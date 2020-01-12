Барышева: сборная России по конькобежному спорту показала фантастический результат на ЧЕ

Российские спортсмены завоевали 17 медалей (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в общекомандном зачете. Представители сборной России выиграли медали в каждой дисциплине турнира, кроме женского масс-старта.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы показали фантастический результат на чемпионате Европы, который завершился в голландском Херенвене. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Нашей командой на чемпионате Европы достигнут просто фантастический результат, не могу даже выделить кого-то отдельно. Выступление команды не может передать ни один эпитет, поздравляю всех наших ребят, тренерский штаб, тех, кто помогал и способствовал достижению этого результата. Мы без медалей только в женском масс-старте, но там нашими девочками была допущена небольшая тактическая ошибка", - сказала Барышева.

"Чемпионат Европы прошел с большим знаком плюс. Думаю, у команды должен быть очень хороший настрой в преддверии чемпионата мира на отдельных дистанциях", - добавила Барышева.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошел 10-12 января. Чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится 13-16 февраля в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).