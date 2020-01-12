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Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Суарес пропустит четыре месяца из-за травмы

Нападающий перенес операцию на колене

ТАСС, 12 января. Уругвайский нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на колене и пропустит около четырех месяцев. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанской команды.

32-летний футболист травмировал латеральный мениск правого колена. 9 января в матче полуфинала Суперкубка Испании против "Атлетико" (2:3) Суарес отыграл весь матч и отдал результативную передачу.

В текущем сезоне футболист принял участие в 23 матчах в составе "Барселоны" во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и отдал 11 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, набрав 40 очков в 19 матчах.

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