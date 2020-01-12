Комиссия спортсменов настаивает на лишении госаккредитации федерации легкой атлетики

ТАСС, 12 января. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с призывом рассмотреть вопрос о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА и исключении ее из членов ОКР. Соответствующее обращение опубликовано на странице комиссии спортсменов в Instagram.

"Комиссия спортсменов рассчитывает на то, что Минспорт РФ и ОКР начнут реальную работу по защите прав российских легкоатлетов, и обращается к Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России с просьбой о незамедлительном возвращении к вопросу о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА и исключении ВФЛА из числа членов ОКР", - говорится в обращении.

Там отмечается, что руководство ВФЛА не выполнило свои обязательства по сохранению аккредитации, в частности по разработке дорожной карты по выходу из кризиса. Также одним из условий сохранения госаккредитациии ВФЛА были выборы нового руководства организации, которые назначены на 28 февраля. Комиссия спортсменов обращает внимание на то, что эта дата создает препятствия для полноценной подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио, так как пропуск зимнего сезона негативно скажется на результатах атлетов. 9 января комиссия спортсменов рекомендовала провести выборы нового руководства не позднее 12 февраля.

В конце ноября легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. После решения AIU совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

Вслед за этим Минспорт обязал федерацию разработать дорожную карту по выходу из кризиса, в случае невыполнения условий Минспорт лишит ВФЛА госаккредитации. В частности, министр спорта Павел Колобков рекомендовал отстранить представителей руководства ВФЛА, причастных к делу Лысенко. В итоге все причастные покинули свои посты в федерации, а 6 декабря ВФЛА отправила в министерство дорожную карту.