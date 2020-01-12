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Футбол в России

Бывший футболист "Ростова" Сигурдссон продолжит карьеру в "Копенгагене"

Защитник подписал контракт до конца сезона

ТАСС, 12 января. Исландский защитник Рагнар Сигурдссон заключил контракт с датским "Копенгагеном" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с 33-летним защитником рассчитан до лета 2020 года. Сигурдссон выступал за "Копенгаген" с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат и Кубок Дании.

Ранее "Ростов" расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон, исландец выступал за "Ростов" с января 2018 года, он провел за клуб 53 матча во всех турнирах. До этого он играл за "Краснодар" и "Рубин" (Казань), английский "Фулхэм", шведский "Гётеборг" и исландский "Филкир". В составе "Краснодара" игрок стал бронзовым призером чемпионата России (2015) и играл в финале Кубка России (2014). Вместе с "Гётеборгом" Сигурдссон выиграл чемпионат и Кубок Швеции.

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 94 матча, в которых забил 5 мячей, футболист занимает второе место по числу проведенных за национальную команду матчей (лидирует Рунар Кристинссон, который сыграл 104 матча). Игрок принял участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

"Копенгаген" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании, набрав 46 очков в 20 матчах.

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