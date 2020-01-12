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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Норвегии обыграла команду Франции во втором туре чемпионата Европы по гандболу

Сборная Португалии одержала вторую победу подряд, обыграв команду Боснии и Герцеговины

ТАСС, 12 января. Мужская сборная Норвегии по гандболу переиграла команду Франции со счетом 28:26 во втором туре предварительного группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в норвежском Тронхейме.

Ранее в другом матче группы D сборная Португалии одержала вторую победу подряд, обыграв команду Боснии и Герцеговины (27:24). После двух туров в группе лидируют норвежцы (4), вторая строчка у португальцев (4), третья - у французов (0), замыкает группу сборная Боснии и Герцеговины (0).

В группе В сборная Чехии обыграла команду Северной Македонии (27:25), а австрийцы - украинцев (34:30), матчи этого квартета проходят в Вене. С четырьмя очками в группе лидирует сборная Австрии, на втором месте чехи (2), на третьем - гандболисты из Северной Македонии (2), замыкают группу украинцы (0).

В группе F, матчи которой проходят в шведском Гётеборге, сборная Швейцарии переиграла польскую команду (31:24), а словенцы оказались сильнее шведов (21:19). Первое место в группе занимает сборная Словении (4), второе - Швеции (2), третье - Швейцарии (2), четвертое - Польши (0).

В третьем туре норвежцы сыграют с португальцами, а французы - с боснийцами, оба матча пройдут во вторник. Также в этот же день сборная Австрии сыграет с командой Северной Македонии, украинцы - с чехами, словенцы - с швейцарцами, шведы - с поляками.

Сборная России выступает в группе Е, встречи которой проходят в шведском Мальмё. В первом туре россияне уступили венграм (25:26), во втором российская команда сыграет против сборной Исландии в понедельник, начало - 20:15 мск.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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