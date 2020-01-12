Артемьев победил Витюгова во втором туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 12 января. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл соотечественника Никиту Витюгова в партии второго тура супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Россиянин Даниил Дубов белыми победил представителя Белоруссии Владислава Ковалева. Американец Уэсли Со белыми оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии, еще один представитель США Джеффри Сюн также белыми переиграл голландца Йордена ван Фореста. Партии Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Алиреза Фируджа (Иран), Аниш Гири (Нидерланды) - Фабиано Каруана (США) и Юй Янъи (Китай) - Магнус Карлсен (Норвегия) завершились вничью.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.