Чемпион мира штангист Окулов, пропустивший сезон-2019 из-за травмы, вызван на сбор в Рузу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года по тяжелой атлетике Артем Окулов, пропустивший прошедший сезон из-за травмы, вызван на сбор национальной команды в подмосковную Рузу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Окулов в 2015 году выиграл мировое первенство в Хьюстоне (штат Техас, США) в весовой категории до 85 кг, а в 2018 году занял первое место на чемпионате мира в Ашхабаде в весе до 89 кг. Сезон-2019 спортсмен пропустил из-за травмы колена и длительного восстановления после операции.

"Окулов включен в список кандидатов в сборную России на 2020 год, - сообщил Писаревский. - Мы приняли решение вызвать его на первый в этом сезоне сбор. Он приедет к нам после длительного перерыва, связанного с травмой, и начнет потихоньку тренироваться".

Сбор в Рузе пройдет с 13 января по 2 февраля. С 3 по 10 февраля в Санкт-Петербурге состоится Кубок России, по итогам которого будет сформирован состав на апрельский чемпионат Европы в Москве.