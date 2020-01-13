Российский конькобежец Таран завоевал серебряную медаль на юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Таран занял второе место на дистанции 1500 м на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

17-летний россиянин уступил победителю 1,50 секунды. Лучшее время показал японец Мотонага Арито (1.52,24). Бронзовую медаль завоевал американец Джонатан Тобон (+3,43). Россиянин Александр Сергеев стал 14-м (+8,02).

Всего российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали девять наград - четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (4-2-2), замыкают тройку японцы (3-1-1).

Игры в Швейцарии завершатся 22 января.