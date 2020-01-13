{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Единственная олимпийская медалистка из Ирана переехала в Нидерланды

Ранее спортсменка сообщила в своем Instagram, что покинула страну из-за давления и использования ее властями для пропаганды

ГААГА, 13 января. /ТАСС/. Единственная олимпийская медалистка из Ирана Кимия Ализаде, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года в тхэквондо, переехала в Нидерланды по политическим причинам. Об этом сообщил в понедельник тренер Мимауна аль-Бауджауфа из Эйндховена в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК).

Ранее 21-летняя спортсменка сообщила в Instagram, что покинула Иран, поскольку на протяжении многих лет подвергалась давлению в стране и использовалась властями в качестве инструмента пропаганды.

"Она находилась в Европе на каникулах, но решила с супругом не возвращаться в Иран, - отметил тренер. - Конечно, мы рады принять ее. Мы знаем ее навыки, она может внести важный вклад в развитие тхэквондо в Нидерландах".

По данным НТК, Ализаде тренируется в Эйндховене уже почти месяц.

Пока остается непонятным, подала ли Ализаде документы на получение убежища в Нидерландах. В Министерстве иностранных дел страны отказались давать комментарии относительно данной ситуации.

Ализаде стала бронзовым призером Олимпиады-2016 в весовой категории до 57 кг, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира 2017 и 2015 годов, бронза чемпионата Азии 2018 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Яременко: FIVB намерена оставить России право проведения ЧМ-2022 по волейболу
Организаторы турнира ждут решения CAS по российскому спорту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС