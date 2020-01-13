Единственная олимпийская медалистка из Ирана переехала в Нидерланды

ГААГА, 13 января. /ТАСС/. Единственная олимпийская медалистка из Ирана Кимия Ализаде, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года в тхэквондо, переехала в Нидерланды по политическим причинам. Об этом сообщил в понедельник тренер Мимауна аль-Бауджауфа из Эйндховена в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК).

Ранее 21-летняя спортсменка сообщила в Instagram, что покинула Иран, поскольку на протяжении многих лет подвергалась давлению в стране и использовалась властями в качестве инструмента пропаганды.

"Она находилась в Европе на каникулах, но решила с супругом не возвращаться в Иран, - отметил тренер. - Конечно, мы рады принять ее. Мы знаем ее навыки, она может внести важный вклад в развитие тхэквондо в Нидерландах".

По данным НТК, Ализаде тренируется в Эйндховене уже почти месяц.

Пока остается непонятным, подала ли Ализаде документы на получение убежища в Нидерландах. В Министерстве иностранных дел страны отказались давать комментарии относительно данной ситуации.

Ализаде стала бронзовым призером Олимпиады-2016 в весовой категории до 57 кг, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира 2017 и 2015 годов, бронза чемпионата Азии 2018 года.