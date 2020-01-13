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Олимпиада-2020 в Токио

Порядка 30 волейболистов входят в расширенный состав сборной России на Олимпиаду

В понедельник определились составы групп олимпийского волейбольного турнира

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. По 25-30 волейболистов входят в расширенные составы мужской и женской сборных России на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

В понедельник стало известно, что на групповом этапе Игр 2020 года россиянки сыграют в группе В со сборными США, Китая, Италии, Аргентины и Турции. Мужская сборная России выступит в группе А вместе с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.

"Окончательный состав станет понятен уже перед Олимпиадой, пока мы можем только строить планы, - сказал Яременко. - Все будет зависеть от того, кто будет здоров, кто будет лучше, какие тактические схемы будут. Главное, чтобы сейчас наши 25-30 кандидатов в сборные у мужчин и женщин были готовы по максимуму".

В мужском и женском олимпийских турнирах принимают участие по 12 команд, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

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Олимпиада-2020 в Токио
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