Лига наций станет проверкой для сборных России по волейболу перед Олимпийскими играми

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Волейбольная Лига наций станет основным турниром подготовки сборных России к олимпийскому турниру. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Женская сборная России провела краткосрочный сбор 9-10 января, мужская национальная команда проводит такой же сбор 13-14 января. В рамках сборов игроки прошли углубленное медицинское обследование, также были проведены семинары-конференции с тренерами клубов.

"У нас 5 апреля заканчивается чемпионат России, потом в конце мая собирается сборная. В начале июля - Лига наций, это как основной турнир подготовки, а потом Олимпиада. Так что никаких дополнительных турниров никто не планирует. Поэтому мы собрались сейчас, чтобы быть готовыми к лету, чтобы команда на 90% была сформирована", - сообщил Яременко.

В мужском и женском олимпийских турнирах примут участие по 12 команд, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.