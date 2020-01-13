Сборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболу

ТАСС, 13 января. Российские гандболисты проиграли во втором матче группового раунда чемпионата Европы, уступив сборной Исландии со счетом 23:34. Встреча прошла в шведском Мальмё.

Самыми результативными игроками у сборной Исландии стали Бьяри-Мар Эллисон, Александр Петтерссон и Сигвалди Бьорн Гудьонссон (по 6 заброшенных мячей). В составе сборной России больше всего голов на счету Глеба Калараша (6).

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче группы российские гандболисты проиграли команде Венгрии (25:26), в стартовом составе в этой игре ворота сборной России защищал Денис Заболотин, а в матче против исландских гандболистов основным вратарем стал Олег Грамс, по ходу обеих встреч стартовых вратарей заменял Виктор Киреев. После двух матчей лидером квартета Е является сборная Исландии, победив в обеих встречах. В следующей игре 15 января сборная России встретится с командой Дании.

Российская команда сохраняет шансы на попадание в основной этап при условии победы сборной Дании над венграми в матче, который состоится позднее в понедельник. К тому же для выхода в следующий раунд россиянам в заключительном туре потребуется победа над датчанами и успех исландцев над командой Венгрии. При равенстве очков у трех команд итоговые места определятся по наибольшему количеству забитых мячей в очных матчах и разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.