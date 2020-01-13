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ЧЕ-2020 по гандболу

Сборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболу

Российская команда сохраняет шансы на попадание в основной этап при условии победы сборной Дании над венграми в матче, который состоится позднее в понедельник
Гандболист сборной России Игорь Сорока EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN
Описание
Гандболист сборной России Игорь Сорока
© EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN

ТАСС, 13 января. Российские гандболисты проиграли во втором матче группового раунда чемпионата Европы, уступив сборной Исландии со счетом 23:34. Встреча прошла в шведском Мальмё.

Самыми результативными игроками у сборной Исландии стали Бьяри-Мар Эллисон, Александр Петтерссон и Сигвалди Бьорн Гудьонссон (по 6 заброшенных мячей). В составе сборной России больше всего голов на счету Глеба Калараша (6).

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче группы российские гандболисты проиграли команде Венгрии (25:26), в стартовом составе в этой игре ворота сборной России защищал Денис Заболотин, а в матче против исландских гандболистов основным вратарем стал Олег Грамс, по ходу обеих встреч стартовых вратарей заменял Виктор Киреев. После двух матчей лидером квартета Е является сборная Исландии, победив в обеих встречах. В следующей игре 15 января сборная России встретится с командой Дании.

Российская команда сохраняет шансы на попадание в основной этап при условии победы сборной Дании над венграми в матче, который состоится позднее в понедельник. К тому же для выхода в следующий раунд россиянам в заключительном туре потребуется победа над датчанами и успех исландцев над командой Венгрии. При равенстве очков у трех команд итоговые места определятся по наибольшему количеству забитых мячей в очных матчах и разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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ЧЕ-2020 по гандболу
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