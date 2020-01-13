Кокшаров назвал игру сборной России против исландцев в матче ЧЕ по гандболу катастрофой

ТАСС, 13 января. Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров заявил, что его подопечные играли катастрофически плохо в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы против команды Исландии. Его комментарий приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

Сборная России в понедельник проиграла команде Исландии. Встреча завершилась со счетом 23:34. "Мы сегодня играли катастрофически плохо", - сказал Кокшаров.

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче подопечные Кокшарова проиграли команде Венгрии (25:26). В следующей встрече, которая пройдет 15 января, сборная России встретится с командой Дании.

Россияне сохраняют теоретические шансы на выход из группы, для этого им необходимо победить датчан. Также венгры должны проиграть сборной Дании (13 января) и команде Исландии (15 января). Кроме того, потребуется лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей.