{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2020 по гандболу

Кокшаров назвал игру сборной России против исландцев в матче ЧЕ по гандболу катастрофой

Россияне уступили в понедельник сопернику со счетом 23:34
Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN
Описание
Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров
© EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN

ТАСС, 13 января. Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров заявил, что его подопечные играли катастрофически плохо в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы против команды Исландии. Его комментарий приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

Сборная России в понедельник проиграла команде Исландии. Встреча завершилась со счетом 23:34. "Мы сегодня играли катастрофически плохо", - сказал Кокшаров.

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче подопечные Кокшарова проиграли команде Венгрии (25:26). В следующей встрече, которая пройдет 15 января, сборная России встретится с командой Дании.

Россияне сохраняют теоретические шансы на выход из группы, для этого им необходимо победить датчан. Также венгры должны проиграть сборной Дании (13 января) и команде Исландии (15 января). Кроме того, потребуется лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей.

Теги
ЧЕ-2020 по гандболу
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Мужская сборная России с победы начала отбор на чемпионат мира по керлингу
Россияне обыграли команду Японии со счетом 8:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС