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НХЛ

Пять очков Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Айлендерс" в матче НХЛ

Российский форвард забросил две шайбы и сделал три результативные передачи
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 14 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей отличились Йеспер Фаст (9-я минута), Крис Крайдер (26), Адам Фокс (32), Артемий Панарин (41, 49) и Джейкоб Труба (51). Панарин также выступил ассистентом в эпизодах с голами Фаста, Крайдера и Фокса. Форвард Павел Бучневич очков не набрал.

В активе Панарина теперь 67 (26 шайб + 41 передача) баллов за результативность в сезоне, у Бучневича - 25 (7+18). Российский голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча. Второй звездой стал Фаст, а лучшим игроком - Панарин. Россиянин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги, нападающий отстает только от форвардов "Эдмонтона" Конора Макдэвида (71) и Леона Драйзайтля (70).

У проигравших отличились Джордан Эберле (1) и Брок Нельсон (53). Российский голкипер Семен Варламов отразил 29 бросков, пропустил шесть шайб и был заменен на Томаса Грайсса за 10 минут до конца встречи.

"Айлендерс" потерпели второе поражение подряд и идут на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 44 матчах. "Рейнджерс" занимают 11-ю строчку, имея в активе 48 очков в 45 встречах.

В другом матче дня "Монреаль" дома победил "Калгари" со счетом 2:0. Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. Также "Сент-Луис" на своей площадке взял верх над "Анахаймом" - 4:1. Седьмую шайбу в сезоне забросил форвард Иван Барбашев, который теперь имеет в своем активе 20 (7+13) очков.

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