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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты обыграли чехов в матче отборочного турнира к чемпионату мира

В среду россияне сыграют с командами Китая и Англии

ТАСС, 14 января. Мужская сборная России по керлингу победила команду Чехии во втором матче группового раунда квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

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Встреча завершилась со счетом 11:4 в пользу россиян. В составе сборной России выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках квалификационного этапа соперниками сборной России также являются команды Китая, Англии, Финляндии, Мексики, Польши и Японии. В среду россияне сыграют с командами Китая и Англии. В других встречах во вторник сборная Японии победила англичан (8:2), сборная Китая победила мексиканцев (11:3), позднее во вторник завершится матч сборных Финляндии и Польши. На данный момент после двух матчей россияне возглавляют турнирную таблицу с двумя победами.

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года по керлингу среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России по керлингу квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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