Артемьев обыграл Ковалева в четвертом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 14 января. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл белоруса Владислава Ковалева в четвертом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Голландец Йорден ван Форест и норвежец Магнус Карлсен не смогли выявить победителя. Действующий обладатель мировой шахматной короны Карлсен не проигрывает в 111-м матче подряд с классическим контролем времени, что стало новым рекордом. Предыдущее достижение в 2005 году установил представитель Нидерландов Сергей Тивяков. Американец Уэсли Со обыграл иранца Алирезу Фируджу.

Партии Джеффри Сюн (США) - Фабиано Каруана (США), Даниил Дубов (Россия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Аниш Гири (Нидерланды) - Никита Витюгов (Россия), Юй Янъи (Китай) - Вишванатан Ананд (Индия) завершились вничью.

После четырех туров турнирную таблицу возглавляет Со (3 очка), далее идут Фируджа, Артемьев, Каруана, ван Форест, Сюн (по 2,5 очка), Дубов, Дуда, Карлсен, Гири (по 2), Ананд, Витюгов (по 1,5), Юй Янъи (1) и Ковалев (0,5).

В следующем туре 16 января Артемьев сыграет с Дудой, Дубов - с Карлсеном, Витюгов - с Юй Янъи.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.